Covid en France: première étape de la levée progressive des restrictions

Après des congés scolaires chamboulés par l'épidémie de Covid-19, c'est la rentrée dans les écoles maternelles et élémentaires ce lundi 26 avril.

Après une pause forcée de trois semaines pour tenter de freiner la troisième vague de propagation du Covid-19 en France, les écoliers de maternelle et de primaire reprennent le chemin de l'école ce lundi 26 avril. C’est la première étape de la levée progressive des restrictions dues à l'épidémie. Pour éviter une nouvelle flambée de contaminations, les autorités parient sur le renforcement du dépistage.

Publicité Lire la suite

Protocole sanitaire renforcé pour la rentrée des maternelles et des primaires. La règle de la fermeture de classe au premier élève testé positif, auparavant en vigueur dans les 19 départements les plus touchés par l'épidémie, sera désormais appliquée à l'échelle nationale.

Mais c'est surtout sur une montée en puissance du dépistage que comptent les autorités pour permettre cette réouverture et rassurer parents et enseignants : dès ce lundi, 400 000 tests salivaires seront ainsi proposés chaque semaine dans les écoles élémentaires, avec un objectif de 600 000 d'ici mi-mai.

Je suis contente pour ma fille (...), qu'elle retrouve une vie sociale normale. Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils ont dit que s'il y a un seul cas ils ferment la classe... Laeticia, mère de Sarah, 6 ans et demi, en classe de CP Laurence Théault

Vers la fin de la limitation des déplacements

Tandis que pour le secondaire, près de 64 millions d'autotests ont été commandés pour les personnels et les élèves de plus de 15 ans. Ces auto-tests ne seront pas utilisés dans l'immédiat, puisque collégiens et lycéens font bien leur rentrée ce lundi, mais à distance. Ils ne reprendront en présentiel ou en demi-jauge que la semaine suivante, le 3 mai, deuxième étape de la levée des restrictions avec également la fin annoncée de la limitation des déplacements, même si le couvre-feu restera de rigueur.

C'était notre demande : d'avoir une fermeture dès le premier cas de Covid... Guylaine David, secrétaire générale du Snuipp, principal syndicat du primaire Laurence Théault

C'est ensuite « autour de la mi-mai » que pourrait intervenir une 3e phase très attendue : la réouverture des commerces et lieux culturels. Mais sur ce volet, les annonces du Premier ministre sont restées prudentes jusqu'à présent, Jean Castex évoquant une « possible » réouverture, uniquement si la situation sanitaire le permet, et « assortie de conditions particulières, le cas échéant territorialisées ».

► À lire aussi : Covid-19 en France: le gouvernement dévoile la levée progressive des restrictions

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne