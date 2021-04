Meurtre de Sarah Halimi: manifestations en France et en Israël pour réclamer «justice»

Quelques centaines de personnes face à l’ambassade de France à Tel Aviv, pour la plupart des Franco-Israéliens venus manifester leur colère et leur indignation et pour dénoncer ce que plusieurs d’entre eux ont qualifié de « déni de justice et d’aberration », rapporte notre envoyé spécial à Tel Aviv, Michel Paul. Pour l’avocat Johann Habib, l’organisateur de ce rassemblement, il faut au plus tôt changer la loi française : « Le but est de manifester notre colère, face à cette décision qui est totalement inadéquate par rapport à la réalité. Cette manifestation sert aussi à montrer le soutien et solidarité envers la famille de Sarah Halimi. »

Parmi les orateurs, la ministre israélienne de la Diaspora et deux députés de la Knesset. Pour Éric Danon, l’ambassadeur de France, une question se pose : comment se fait-il que ces drames se multiplient en France ? Pour qu'il n'en soit plus ainsi nous devons continuer d'en débattre tous ensemble : « Bien entendu, j’entends que chacun ici que chacun espère que toutes ces manifestations rassemblent bien au-delà de la communauté juive. Tout ce qui touche à l’antisémitisme et à la justice touche la France toute entière. »

Aucune loi depuis François Ier n'est rétroactive, a rappelé le diplomate. Des propos qui n’ont visiblement pas convaincu une partie des manifestants.