Attaque de Rambouillet: hommages à la policière tuée dans toute la France

Un millier de personnes à Rambouillet et des policiers rassemblés devant les commissariats de plusieurs villes de France : des hommages ont été rendus lundi 26 avril à Stéphanie Monfermé, l'agente administrative assassinée vendredi par un Tunisien de 36 ans radicalisé.

Dans son discours prononcé sur les marches de l'Hôtel de Ville, la maire de Rambouillet Véronique Matillon a loué « la femme exceptionnelle » qu'était Stéphanie Monfermé qui « a consacré sa vie » aux « autres ». À ses côtés, les filles et l'époux de la victime ainsi que Gérard Larcher, Gérald Darmanin et Marlène Schiappa. « Nous ne fléchirons pas devant une telle abomination », a promis l'édile qui a passé sa main avec compassion sur le dos de la plus jeune des filles de la victime, en larmes.

Madame le Maire de Rambouillet et son Conseil Municipal, ont rendu hommage aujourd'hui, à la fonctionnaire de police assassinée dans l’exercice de ses fonctions

Des centaines de Rambolitains se sont rendus devant la Mairie pour témoigner leur soutien à sa famille et aux policiers pic.twitter.com/H63MmUeFas — Mairie de Rambouillet (@Rambouillet_78) April 26, 2021

Trois jours après le choc, plus d'un millier de personnes ont salué la mémoire de Stéphanie Monfermé, même si « ça ne rendra pas leur mère à ses filles », soupire Claire Auber, retraitée de 72 ans.

À l'appel notamment du syndicat Unité SGP Police, des fonctionnaires se sont également rassemblés lundi devant les commissariats dans plusieurs villes de France. Comme tous les collègues de la victime, René Tardiff, agent administratif qui a côtoyé durant 26 ans Stéphanie Monfermé au sein du commissariat de Rambouillet, doit reprendre mardi le chemin du travail. Sans sa collègue originaire de la Manche qu'il décrit comme « discrète, souriante, investie ». « Je suis parti vendredi (23 avril) à midi », relate-t-il. « J'ai dit à Stéphanie "Bonnes vacances et au 4 mai !" car elle partait en congés la semaine d'après ».

La 17e action terroriste islamiste commise en France depuis 2014 contre les forces de l'ordre

Tout a basculé quelques heures après le départ de René, à 14h25. Lorsque Stéphanie Monfermé regagne le commissariat après avoir régularisé le disque de stationnement de son véhicule, elle est agressée par un homme qui s' « engouffre derrière elle dans le sas » d'entrée, a décrit dimanche le procureur national antiterroriste, Jean-François Ricard.

Il lui a alors porté deux coups de couteau « à l'abdomen et à la gorge » et selon des témoins, a crié « Allah Akbar ». La fonctionnaire, qui n'était pas armée, est décédée sur place malgré l'intervention des pompiers.

Une Marseillaise reprise en choeur par la foule vient clore cette cérémonie d'hommages... Reportage à la mairie de Rambouillet Pierre Olivier

L'assaillant, abattu par un policier, a été identifié comme Jamel Gorchene, un Tunisien de 36 ans, à la radicalisation « peu contestable » et présentant « certains troubles de la personnalité », selon M. Ricard, qui a décrit l'attaque comme « la 17e action terroriste islamiste commise en France depuis 2014 contre les forces de l'ordre ».

Vendredi et samedi, quatre personnes ont été placées en garde à vue : le père de Jamel Gorchene, qui habitait avec lui à Rambouillet, un couple habitant dans le Val-de-Marne qui le domiciliait administrativement et un autre cousin. Dimanche, un autre de ses cousins a également été placé en garde à vue. Le couple a été relâché dimanche en fin de journée « sans poursuite à ce stade », selon une source judiciaire.

Jamel Gorchene, chauffeur-livreur, était dépourvu de casier judiciaire et inconnu des services de renseignement et de la justice. Mais son mode opératoire correspond aux appels récurrents du groupe État islamique (EI) à s'attaquer aux forces de l'ordre.

Cette attaque a replacé la menace terroriste au sommet de l'agenda politique. Un projet de loi qui entérine et renforce des mesures déjà expérimentées en matière de renseignement et d'antiterrorisme sera présenté dès mercredi par Gérald Darmanin en Conseil des ministres. Fort de 19 articles, ce texte vise à conférer « un caractère permanent » aux mesures expérimentées dans le cadre de la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (Silt), votée en octobre 2017 pour sortir de l'état d'urgence en vigueur après les attentats de 2015, explique-t-on au ministère de l'Intérieur.

« Du combat engagé contre le terrorisme islamiste, nous ne céderons rien », a tweeté vendredi Emmanuel Macron qui a rendu visite samedi à la famille de la victime, « très bouleversée et très digne », a déclaré l'Elysée.

