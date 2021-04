En France, la réouverture des restaurants se fera par étapes entre début mai et fin juin

Le président Emmanuel Macron, interrogé par des badauds à Melun, en région parisienne, lors d'un bain de foule lundi 26 avril, a indiqué que les restaurants rouvriraient par étapes entre début mai et fin juin en fonction du taux d'incidence du Covid-19 dans les départements.

Le calendrier du déconfinement va bientôt se préciser en France. D'après le porte-parole du gouvernement, Emmanuel Macron devrait revenir « prochainement » devant les Français pour présenter les étapes des réouvertures de lieux publics à la mi-mai. En attendant, le président français, interrogé par des badauds, a expliqué que les choses se dérouleraient progressivement pour les restaurants en fonction du taux d'incidence du Covid-19 dans les départements. « On fera des étapes d'ouverture : il y a l'étape du 3 mai (fin des restrictions de circulation, NDLR), il y aura mi-mai, il y aura une étape, je pense, autour de début juin et puis une autre mi-, fin juin », a-t-il expliqué en marge d'un déplacement à Melun, en Seine-et-Marne, à l'occasion de la rentrée scolaire.

« Je pense qu'on ne peut pas rouvrir les restaurants, disons fin mai ou en juin, dans des départements où ça circule encore beaucoup, a prévenu Emmanuel Macron mais, dans d'autres où ça a beaucoup baissé, je pense qu'il faudra les ouvrir ». Le chef de l'État s'est voulu confiant et rassurant notamment sur la fréquentation des terrasses : « On voit bien que c'est moins embêtant que quand on est à l'intérieur, c'est du bon sens ».

La levée des restrictions est espérée avec impatience par les restaurateurs, qui cumulent environ huit mois de fermeture depuis le début de la pandémie.

Autre sujet sur lequel Emmanuel Macron est très attendu : la réouverture des lieux culturels. « On va essayer de (les) rouvrir avant, dès la première phase, avec des jauges réduites », a précisé le président de la République. « Pour le théâtre, le cinéma et autres, on voit bien que si on limite le nombre, on pourra (les rouvrir) dans les premières phases ».

Depuis plusieurs mois, le monde du spectacle se mobilise pour la reprise de la programmation culturelle avec de nombreuses occupations dans les villes françaises.

