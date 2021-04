France: le gouvernement réagit à une tribune de militaires soutenue par Marine Le Pen

La ministre des Armées Florence Parly a choisi de réagir, en jugeant la tribune «irresponsable» et en mettant en cause les signataires. POOL/AFP/Archivos

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Une tribune signée par une vingtaine de militaires hauts gradés publiée dans l'hebdomadaire conservateur Valeurs actuelles provoque depuis plusieurs jours une polémique. Les militaires dénoncent le « délitement » de la patrie, un « certain antiracisme dont les représentants veulent la haine raciale » et propose de soutenir « les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation ». Des propos applaudis par Marine Le Pen et dénoncés par la gauche. Le gouvernement a dû prendre position.