Rentrée, tests salivaires et autotests: un protocole renforcé dans les écoles françaises

Un enfant donne un échantillon pour un test salivaire le 1er mars 2021. © SEBASTIEN BOZON / AFP

Pour les maternelles et primaires, les élèves sont de retour à l'école, ce lundi 26 avril. Les collèges et lycées reprennent eux, en distanciel, jusqu’au 3 mai. C’est à partir de cette date qu’ils pourront à nouveau faire cours sur place, mais en demi-jauge. La reprise des cours est marquée par la montée en puissance du dépistage dans les écoles, avec notamment quelque 400 000 tests salivaires et autotests destinés aux élèves et aux personnels.