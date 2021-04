Covid: Macron présentera vendredi «les perspectives» du déconfinement dans la presse régionale

Il avait promis le 31 mars dernier de revenir devant les Français pour annoncer les prochaines étapes d'un déconfinement très progressif. Emmanuel Macron s'exprimera ce vendredi 30 avril, mais pas dans une allocution télévisée. Le chef de l'État change de formule : il répondra aux questions de la presse quotidienne régionale.

Cela fait partie de sa routine matinale. Chaque jour, Emmanuel Macron parcourt les Unes des journaux régionaux. L'un de ses capteurs de terrain.

Après plus d'un an de crise sanitaire, le président français choisit ce format moins solennel, plus proche du quotidien des Français, pour dévoiler à quoi va ressembler leur vie dans les prochaines semaines.

Le couvre-feu sera-t-il décalé ? La vaccination sera-t-elle ouverte aux moins de 55 ans ? Quand les musées et les restaurants pourront-ils enfin accueillir du public ? Emmanuel Macron doit trancher. Le niveau de l'épidémie de Covid baisse mais reste à un niveau élevé.

Patience. L'exécutif a déjà prévenu : la levée des restrictions sera très lente, en plusieurs phases avec des assouplissements tous les 15 jours, jusqu'à cet été.

Le scénario d'une territorialisation des mesures est aussi sur la table. Les départements les moins exposés déconfineraient plus vite que les zones toujours dans le rouge. Comme l'a dit Emmanuel Macron devant des élèves de CM2 lundi dernier : « Il faut y aller tout doucement pour éviter que ça reparte ».

