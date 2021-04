Dans le Rhône, le président du Sénat Gérard Larcher durcit le ton sur le sécuritaire

Alors que le gouvernement présentait ce mercredi 28 avril son projet de loi antiterroriste, quelques jours après l’attentat de Rambouillet qui a coûté la vie à une policière, et que le président Macron est en pleine offensive sur la sécurité, la droite tente de se faire entendre. Ce 28 avril, le président du Sénat, le LR Gérard Larcher était en région lyonnaise où il a visité un poste de police municipale. Il a durci le ton sur le sécuritaire.

Avec notre envoyée spéciale à Décines-Charpieu, Anne Soetemondt

À la veille des obsèques de la policière tuée à Rambouillet, Gérard Larcher vient soutenir les forces de l’ordre. Mais aussi parler sécurité, assumer un discours plus radical. Pour le président LR du Sénat, plus question de nier le lien entre immigration et terrorisme. « Il n’y a pas de sujets interdits, il faut qu’on apporte des réponses, et ne pas s’abriter derrière des postures. »

Face à un président en pleine offensive régalienne, à une Marine Le Pen très identifiée sur le sujet, la droite cherche à faire entendre sa voix en s’en prenant au bilan d’Emmanuel Macron. « La loi de 2018 sur l’asile et l’immigration est un échec total car l’asile fait partie de nos valeurs fondamentales, le détournement de l’asile ne fait pas partie de nos valeurs fondamentales », poursuit Gérard Larcher.

Avec @JeremieBreaud, moment privilégié d’échanges avec les maires de la région lyonnaise, en première ligne sur des terrains souvent difficiles. Les menaces et agressions dont ils sont la cible doivent cesser. La République ne doit plus rien céder face à la violence ordinaire. pic.twitter.com/5zMHlVxEAf — Gérard Larcher (@gerard_larcher) April 28, 2021

Par le dévoiement de l’asile, à un an de la présidentielle, la droite durcit le ton. Candidat, Xavier Bertrand veut des peines de 50 ans pour les actes terroristes, Valérie Pécresse, une reprise de contrôle des frontières, Laurent Wauquiez, un moratoire sur l’immigration. « Malheureusement, dit-il, au cours des dernières années, on a sérieusement vu la situation se dégrader. C’est la seule chose que les gens regardent. C’est pas les annonces, c’est les faits. »

Selon un sondage Elabe, 65% des Français jugent négatif le bilan d’Emmanuel Macron en matière sécuritaire.

