France: les militaires signataires d'une tribune controversée vont être sanctionnés

Le président français Emmanuel Macron à côté du général de l'état-major des armées françaises François Lecointre le 14 juillet 2019 sur l'avenue des Champs-Élysées (image d’illustration). AFP - LUDOVIC MARIN

Ils sont désormais plus de 10 000 militaires à avoir signé la tribune controversée dénonçant le « délitement » de la France. Dans leur grande majorité, des militaires à la retraite, et donc plus soumis au droit de réserve. Mais ceux en activité vont être sanctionnés. C'est ce qu'annonce ce mercredi soir, le chef d'état-major des Armées, le général François Lecointre, dans une interview au journal Le Parisien.