France: Wikipédia en proie aux «caviardeurs»

L’encyclopédie en ligne Wikipédia doit faire face régulièrement aux tentatives des entreprises et des personnalités qui enjolivent le contenu de leur page. Une manipulation de l’information sur l’encyclopédie qui prend de l’ampleur en France, notamment à l’approche des élections régionales.

Depuis plusieurs années, les « wikipédiens » bénévoles chargés de rédiger et de contrôler la véracité des informations dans les articles en ligne sont confrontés aux entreprises et aux personnalités désirant modifier, à leur avantage, le contenu de leurs pages de Wikipédia. Dénommées « caviardages », en référence à un terme hérité de la presse papier, quand la censure d'État, autrefois, recouvrait d'encre noire certains articles, ces pratiques sont pourtant formellement prohibées par la charte d’utilisation de l’encyclopédie en ligne.

C'est en quelque sorte la rançon du succès pour Wikipédia, qui représente une zone d’influence pour les décideurs politiques. L’encyclopédie en ligne, qui s’est hissé à la cinquième place des sites les plus visités au monde, aiguise de plus en plus les appétits féroces des politiques français. La plateforme doit faire face actuellement à une avalanche de modifications sur les pages des candidats aux prochaines élections régionales, précise Rémy Gerbet, délégué opérationnel en France de Wikimédia, l’association chargée d’administrer les évolutions technologiques et éditoriales de l’encyclopédie en ligne.

« Près d’un tiers des pages consacrées aux candidats pour les régionales sur Wikipédia ont été "caviardées", explique-t-il. Ces pratiques de vandalisme numérique peuvent être coordonnées ou commanditées par les équipes de communication des candidats. Mais parfois, elles ont pour origine des initiatives de militants qui pensent bien faire, et qui finalement nuisent à l’image du candidat. »

Plusieurs outils de sanction

Pour lutter contre ce « caviardage », Wikipédia dispose de « plusieurs outils, précise Rémy Gerbet, comme le suivi en temps réel et automatique des modifications de pages. D’autres permettent aux contributeurs de l’encyclopédie d’établir une liste de suivi sur les sujets qui les intéressent. Par exemple, suivre toutes les pages consacrées à la région normande et de voir ainsi passer celles du candidat Hervé Morin qui a justement fait l’objet de tentatives d'enjolivement de ses pages. »

Que se passe-t-il si Wikipédia n'arrive pas à s'entendre avec les auteurs du caviardage ? « La sanction de Wikipédia sera de bloquer la possibilité d’écrire des articles pour l’encyclopédie pour ces personnes qui se sont rendues coupables de ce genre d’action, répond Rémy Gerbet. Rappelons que Wikipédia est un trésor collectif à l’équilibre fragile, alors s'il vous plaît, évitez de vandaliser les pages de l’encyclopédie en ligne pour promouvoir votre candidat préféré ou votre plat culinaire favori ! »

« Professionnels de la réputation sur Internet »

Les politiques ne sont pas les seuls à caviarder les pages de Wikipédia. Les grandes entreprises, les marques et les grandes enseignes, elles aussi, abusent de ces modifications détestables qui s’apparentent à du vandalisme.

Certaines agences spécialisées dans la réputation des sociétés sur Internet proposent même de transformer des pages Wikipédia pour un prix variant de 1 000 à 5 000 euros. Des « professionnels de la réputation sur Internet » qui se font passer pour des contributeurs bénévoles et proposent de toiletter discrètement l’image de leurs clients sur Wikipédia.

Certaines agences vendent aussi leurs services pour salir la réputation en ligne des concurrents de ces sociétés, oubliant au passage que Wikipédia n’a jamais été conçu comme un outil de markéting numérique, mais bien comme une encyclopédie universelle qui est devenue en vingt ans la référence absolue d’un savoir partagé entre toutes et tous.

