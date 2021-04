Télétravail: un bilan mitigé après un an de crise sanitaire

La pandémie de Covid-19 a chamboulé l'organisation du travail en France. Depuis mars 2020, date du premier confinement, les entreprises ont dû mettre la majorité de leurs salariés en télétravail, sans y avoir été préparées. À la veille du 1er mai, jour de la fête du travail, c'est l'occasion de s'interroger sur ce bouleversement opéré par la pandémie.

Alors qu’en France la pratique du télétravail était à la marge, la pandémie de coronavirus a favorisé son expansion. Bernard Vivier, directeur de l’Institut supérieur du travail dresse un état des lieux. Il apparaît que durant le premier confinement, la part des salariés en télétravail a fortement augmenté : « Jusqu'en 2020, le télétravail restait très marginal dans les entreprises, entre 3% et 5% de façon occasionnelle. Toute la période du premier confinement a utilisé massivement le télétravail, jusqu'à 25 même parfois 30%, mais on constate un important essoufflement lors du dernier confinement ».

« Le télétravail à 100% dans la durée n'est pas tenable »

Le télétravail est retombé, les entreprises ne jouent plus autant le jeu, au point que la ministre du Travail Elisabeth Borne a dû rappeler la règle aux entreprises, à savoir recourir au télétravail dès que c'est possible, avec un assouplissement : en autorisant les salariés à venir un jour par semaine dans leur entreprise. Pour Marylise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT, cette bouffée d'oxygène est une nécessité : « On sait que le télétravail à 100% dans la durée n'est pas tenable, parce que ça a un impact sur le lien social, sur la possibilité de travailler en collectif, d'être innovant, créatif, donc il y a besoin d'avoir régulièrement cette discussion dans l'entreprise sur l'organisation du travail. »

Pour lutter contre la propagation du virus, le gouvernement a instauré la généralisation du télétravail, sans toutefois pouvoir l'imposer. Le télétravail a été instauré en France en 2012, suivi en 2019 d'un accord a minima, avant de rentrer à marche forcée dans les entreprises durant la pandémie. Pour Marylise Léon, ce n'est pas aux pouvoirs publics d'organiser le télétravail, en revanche, il devrait inciter davantage les entreprises à ouvrir des négociations d'entreprise : « Le cœur du réacteur en télétravail, c'est l'organisation du travail, donc que la négociation permette de poser les missions qui sont ‘’télétravaillables’’, et celles qui ne le sont pas. C'est une négociation qui prévoit un mix des deux, et on voit que dans certaines entreprises, c'est compliqué. Mais c'est la seule voie de passage pour pouvoir avoir un télétravail qui soit organisé au plus près de ce que vivent en fait les salariés ».

En 14 mois de crise sanitaire, le télétravail est quasiment devenu la règle

Dans le calendrier du déconfinement progressif du pays, qui s’étalera du 3 mai au 30 juin, l’exécutif prévoit un assouplissement du télétravail à compter du 9 juin prochain. En attendant cette date, le télétravail reste la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Reconnu efficace pour lutter contre la propagation du virus, le télétravail divise les salariés. Si certains le plébiscitent, d'autres ne le supportent plus. En revanche, tous sont unanimes sur le manque de lien social avec leurs collègues. Certes, il peut y avoir des avantages pour le salarié comme l'économie de transport, le gain d'autonomie, mais aussi des inconvénients comme la porosité entre vie personnelle et professionnelle, ou encore l’inconfort des conditions de travail au domicile. L'aspect positif est à chercher du côté des employeurs. Selon Bernard Vivier, les salariés en télétravail sont plus productifs : « La production des télétravailleurs est supérieure parce qu'il n'y a plus de temps mort et la mesure de l'action peut se faire de façon sèche. Les salariés s'investissent davantage, se disant hou la la ! Il faut absolument que je montre qu'étant en télétravail, je n'ai pas démérité, je n'ai pas fait autre chose que travailler. C'est ce que l'on voit. »

Marylise Léon et Bernard Vivier sont convaincus qu’il y aura un avant et un après Covid-19. La crise sanitaire laissera une empreinte dans l’organisation du travail et dans l’organisation même des entreprises. Il est possible que les bureaux dans les grandes tours à La Défense ne soient plus le modèle. Le télétravail peut conduire les entreprises à se délocaliser, tout comme il peut avoir une incidence sur l'aménagement du territoire. En rendant le télétravail possible ne serait-ce que deux jours par semaine, il est probable que de nombreux salariés fassent le choix de quitter les grandes villes au profit d'un environnement moins urbanisé.

