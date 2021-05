1er-Mai en France: des milliers de manifestants dans la rue et quelques tensions

Selon la CGT 25.000 personnes ont défilé à Paris, malgré la pluie et le Covid-19, ce samedi 1er mai 2021. REUTERS - GONZALO FUENTES

Texte par : RFI Suivre 6 mn

Ce sont des milliers de personnes qui ont défilé à travers la France à l'occasion de manifestations organisées pour le 1er-Mai à l'appel de plusieurs organisations syndicales. Les revendications étaient variées, et après un an de crise sanitaire et d'absence de manifestation, les participants étaient déterminés à vouloir faire entendre leur voix.