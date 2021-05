France: Marine Le Pen tente de séduire les jeunes lors de sa déclaration du 1er-Mai

Le 1er-Mai pour le Rassemblement national (RN) est l'occasion de célébrer Jeanne d'Arc. La dirigeante du parti est allée déposer une gerbe de fleur sous la statue de l'héroïne située à côté du Louvre à Paris. L'occasion pour la candidate à la présidentielle de l'an prochain de faire plusieurs propositions pour tenter de séduire les jeunes.

Une héroïne de 17 ans qui sauve la France : le symbole de Jeanne d'Arc sonne comme une évidence pour Marine Le Pen dans son opération de séduction de la jeunesse.

« Je vois dans l'extraordinaire précocité de Jeanne d'Arc l'occasion de souligner l'espoir que nous devons placer en notre jeunesse », a déclaré la présidente du Rassemblement national.

Mais plus que des symboles ce sont des mesures concrètes que propose la candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle : « J'envisage de mettre en œuvre un ambitieux plan à destination de la jeunesse dès mon arrivée à la tête de l'État. »

Au menu, l'encouragement à entrepreneuriat : « Nous ouvrirons à toute personne de moins de 30 ans, qui créera son entreprise, l'opportunité, d'une part de bénéficier d'une dotation en fonds propres égale à ses propres apports, d'autre part de bénéficier d'une exonération totale d'impôts sur les sociétés et d'impôts sur le revenu pendant 5 années. »

Et à cette offensive sur les terres de la « start-up nation » chère à Emmanuel Macron, s'ajoute un volet social, grignotant sur les plates-bandes de la gauche. « La garde d'enfants à domicile sera rendue déductible à 100% de l'impôt sur le revenu et l'État investissera massivement dans la construction de nouvelles places en crèches. »

Moins de discours identitaire et plus d'aides à une jeunesse première victime de la crise économique du Covid-19, Marine Le Pen veut élargir son socle électoral. En 2017, elle avait déjà séduit plus d'un quart des 18-34 ans.

