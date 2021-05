Régionales en France: une alliance entre LREM et le LR Renaud Muselier en Paca

L'annonce a été faite par le Premier ministre, Jean Castex, ce matin dans le « Journal du Dimanche ». Une alliance a été conclue entre la République en Marche et le président Les Républicains de la région Paca, Renaud Muselier, en vue des élections régionales. Et si ce n'est qu'une demi-surprise, des tractations ayant eu lieu depuis plusieurs semaines, cet accord, avant même le 1er tour, met le feu aux poudres dans la droite française.

Un coup de poignard dans le dos, c'est ainsi qu'Eric Ciotti, député LR de la région, décrit l'accord passé par Renaud Muselier avec la majorité présidentielle. La colère est froide également de Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, qui, à l'antenne de BFM TV, juge avec sévérité le choix de son homologue provençal.

« Je le dis à Renaud Muselier, il fait une erreur. Cet accord, il est irresponsable parce qu’il fait du Rassemblement National (RN), le premier opposant, le seul opposant. Il nous amènera cet accord au déshonneur et à la défaite», assure-t-il.

Clarifier les choses au sein de LR

Mais du côté de la République en Marche et de la majorité, on estime que cette alliance a le mérite de clarifier les choses au sein des Républicains. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, estime sur Europe 1 : « Vous avez aujourd’hui chez les LR, ceux qui veulent construire avec nous et ceux qui veulent pactiser avec le RN. Donc, il y a cette clarification qui s’opère, et je pense que c’est important pour les français. Finalement, LR, le parti, c’est devenu une façade, c’est un décor de cinéma avec des personnes qui n’ont pas la même ligne sur la plupart sur les sujets fondamentaux ».

Pas question cependant pour le parti présidentiel de multiplier ce type d'accord, en tout cas avant le premier tour. Le patron des Républicains Christian Jacob a lui décidé de frapper fort pour éviter toute épidémie d'alliance : Renaud Muselier s'est vu retirer l'investiture du parti pour ces élections régionales.

