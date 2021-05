Covid-19: rentrée en présentiel et autotests pour les collégiens et lycéens français

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer dans un lycée de Laxou, dans l'est de la France, le 3 mai 2021.

Une semaine après la rentrée des écoliers en France, collégiens et lycéens ont commencé à retrouver leurs salles de classe ce lundi 3 mai 2021.

Après deux semaines d'enseignement à distance, entrecoupées de deux semaines de congés, les lycéens ont fait leur rentrée en demi-jauge, avec une alternance de classes en présentiel et distanciel, ce lundi 3 mai. Pour les collèges, la reprise s'effectue en présentiel, sauf pour les élèves de 4e et 3e des quinze départements les plus touchés par la pandémie de Covid-19, également contraints à la demi-jauge.

Afin de marquer l'étape de réouverture des collèges et lycées, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer étaient lundi matin à Laxou, près de Nancy, dans un « lycée des métiers des bâtiments et de l'énergie ».

Indiquant que la semaine passée 1 884 classes ont dû fermer pour des cas de Covid, soit seulement « 0,65% des classes », le Premier ministre a assuré que « le virus circule très peu » à l'école. « Entre le risque, y compris sanitaire, de maintenir les écoles fermées, et le risque de les ouvrir, la balance était très largement en faveur de l'ouverture des écoles », a insisté le Premier ministre.

Le chef du gouvernement, qui s'est fait présenter lundi matin le dispositif d'autotests mis en place dans cet établissement de Meurthe-et-Moselle, a rappelé en avoir commandé 64 millions pour les écoles, collèges et lycées, y voyant « une nouvelle arme » pour « essayer de casser les chaînes de contamination ».

Signe de la fragilité de la situation épidémique, le protocole sanitaire très strict avec la fermeture d'une classe dès qu'un seul cas positif y sera recensé reste en vigueur. Mais « si la situation s'améliore, nous pourrions par exemple envisager de fermer de nouveau les classes à partir de trois cas » ou « rétablir les classes entières pour tous les lycéens et les collégiens », a indiqué le ministre, qui entend par ailleurs accentuer le recours aux autotests. « Nous allons en livrer 60 millions en mai et juin. La semaine prochaine pour les adultes, à partir du 10 mai pour les lycéens qui pourront se tester une fois par semaine », a énuméré Jean-Michel Blanquer. Déjà en vente en pharmacie, ils permettent « un prélèvement nasal plus simple et léger que les tests PCR et un résultat en 15 minutes ».

Mais leur organisation suscite critiques et interrogations de la part des enseignants et chefs d'établissements. Il est en effet demandé aux collégiens et aux lycéens de faire le test dans leur établissement scolaire sous la surveillance d'un adulte alors que la Haute autorité de santé (HAS) explique qu'ils peuvent très bien le faire chez eux. Beaucoup trop compliqué à mettre en place, estiment-ils. « On est déjà en train de demander à des professeurs et à d’autres personnels de se porter volontaires pour assurer cet encadrement, alors même que nous ne sommes pas en mesure de faire passer des tests, on n’en pas le droit sur un plan légal, explique Jean-Rémi Girard, professeur de lettres. Nous ne sommes pas des personnels de santé, donc on risque éventuellement de ne pas être complétement au point pour surveiller parfois peut-être plusieurs dizaines de lycéens simultanément en train de faire des autotests dans des conditions qui ont l’air difficiles de réunir, même dans un lycée, puisqu’ils sont censés être à deux mètres les uns des autres, rester 15 minutes à l’endroit où ils passent le test. On ne voit même pas comment cela peut s’organiser sur un plan pratique ».

Les syndicats enseignants, pourtant favorables au dépistage, jugent ce dispositif d'autant plus hasardeux qu'il faudra une autorisation des parents pour tester les élèves.

(avec AFP)

