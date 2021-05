France: concertations à Mayotte en vue d'une nouvelle loi pour l'île

Le ministre des Outre-mer français, Sébastien Lecornu a annoncé, fin mars, vouloir un projet de loi pour Mayotte avant la fin du quinquennat. L’objectif est de rattraper les retards de développement du territoire et d'adapter la loi à certaines spécificités du département. Toutes les autorités de l’île étaient réunies ce matin, lundi 3 mai, à Mamoudzou pour donner le top départ à trois semaines de concertations avec la population de Mayotte.

Avec notre correspondant à Mamoudzou, Yoram Melloul

Fatima Ousséni sort tout heureuse du séminaire de lancement des concertations. Pour la bâtonnière du barreau de Mayotte, le gouvernement donne enfin la parole à la population : « Je trouve que l’initiative ministérielle est très bonne, parce qu’une concertation, ça appelle à un état des lieux. Puis, c’est aussi un dialogue direct avec la population qui se sent considérée, concernée. C’est une très bonne chose. Et si le gouvernement nous prête attention, on ne peut pas rater le coche. »

Tenir compte « des vraies préoccupations de Mayotte »

Autre participant au débat à la grande salle du lycée des Lumières de Mamoudzou, le député Les Républicains, Mansour Kamardine. Lui souligne une excellente initiative à une seule condition : « Qu’elle ne soit pas comme les consultations qui ont été faites auparavant. On nous a beaucoup consultés. On nous a beaucoup écoutés. En fait, on a amusé la galerie, mais sans jamais tenir compte des vraies préoccupations de Mayotte. Pendant quarante ans, l’État nous a dit seuls, ce qui était bon pour nous. »

Sur ce point, le préfet Jean-François Colombet se veut rassurant. Il fait le maximum pour associer les Mahorais à ce futur projet de loi. « Tout Mahorais qui veut soit se rendre à un forum citoyen, où l’accès est libre, soit participer à une audience libre du préfet, soit dire à son maire "Je veux que tu portes telle idée dans les forums citoyens" pourra le faire. En plus, il y a des adresses électroniques qui sont mises en place, donc tout le monde pourra s’exprimer. »

La prochaine étape sera le 5 mai, à Dembeni, pour une grande discussion avec la population mahoraise. Cinq thématiques seront abordées dans les débats : l’égalité des droits sociaux, le défi sécuritaire et migratoire, le développement de Mayotte, le renforcement du conseil départemental et l’insertion de la jeunesse.

