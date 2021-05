Référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie: des sénateurs proposent des alternatives

La Nouvelle-Calédonie sera-t-elle toujours un territoire français en 2022 ? L’archipel du Pacifique doit organiser un troisième et dernier référendum sur son avenir dans l’année à venir. Les discussions entre indépendantistes et partisans de la Calédonie française sont au point mort. Le sujet est suivi de près à Paris. Un débat a d’ailleurs eu lieu ce mardi 4 mai au Sénat. Et la campagne a déjà commencé.

Après déjà deux victoires du non à l’indépendance, à quoi bon organiser un autre référendum ? Pour le sénateur Les Républicains de Nouvelle-Calédonie Pierre Frogier, l’archipel est aujourd’hui dans une impasse : « Après avoir négocié deux accords, soyons capables aujourd’hui de négocier un désaccord ». Seule solution pour Pierre Frogier : une « provincialisation » de l’archipel. Les indépendantistes kanaks au Nord, les loyalistes au Sud.

Une partition inacceptable pour le sénateur de la droite centriste calédonienne, Gérard Poadja. « Cet apartheid géographique nous conduira à effacer 150 d’histoire commune, a-t-il déclaré. Notre réalité, c’est un pays, un et indivisible. Le découper c’est l’amputer, c’est le ghettoïser. » Gérard Poadja propose plutôt un « référendum de rassemblement » : « C’est poursuivre la trajectoire de notre émancipation tout en restant protéger par la France. »

Un 3e référendum est incontournable, rappelle le ministre des Outre-mer. Mais pour Sébastien Lecornu, le plus important est d’abord de savoir ce que pourrait provoquer le oui ou le non à l’indépendance. « À aucun moment on a travaillé sur le oui ou sur le non, a-t-il affirmé. Donc on a laissé dire au "oui" un certain nombre de choses. Et on a laissé dire au "non" d’autres choses. »

Voter sur quoi ? Et quand ? Le gouvernement abattra ses cartes dans quelques jours. Avant d’entrer dans le dur des discussions avec les forces politiques calédoniennes attendues fin mai à Paris.

