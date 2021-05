Présidentielle 2022 en France: vers une primaire populaire pour la gauche?

Guerres des egos et des idées, élus réfugiés chez Emmanuel Macron, sondages en berne : la gauche française n'est pas très en forme à l'approche de la présidentielle. (Photo: Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste français (PS), prononce un discours lors des Universités d'été du Parti socialiste, le 29 août 2020, à Blois.) AFP - GUILLAUME SOUVANT

RFI

C'est une litanie qui se fredonne autour de la gauche française à l'approche de l'élection présidentielle. Et si un ou une candidate d'union émergeait pour tenter de déjouer les pronostics et d'éviter un nouveau duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? Les discussions entre partis n'ont pour l'instant pas mené à grand-chose. Des acteurs de la société civile ont donc décidé de prendre l'initiative en organisant une primaire en dehors du contrôle des formations politiques.