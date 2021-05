Présidentielle 2022 en France: Mélenchon ne veut pas d'une candidature communiste

Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, ici à Marseille le 11 mai 2019. AP Photo/Claude Paris

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Depuis ce vendredi 7 mai et jusqu'à dimanche les adhérents du Parti communiste français votent pour déterminer s'ils souhaitent que leur secrétaire national Fabien Roussel soit candidat à l'élection présidentielle de 2022. Si le oui l'emporte, cela mettra fin à 15 ans d'absence du PCF dans le scrutin suprême, car lors des deux dernières présidentielles, le parti s'était rangé derrière Jean-Luc Mélenchon. Et ce possible changement de cap ne plaît pas, forcément, au chef de file de La France insoumise.