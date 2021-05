Régionales en PACA: Sophie Cluzel «candidate de la majorité présidentielle»

Elle avait gardé le silence depuis l'annonce de son ralliement à Renaud Muselier. Mais les revirements du président de la région PACA ont finalement décidé Sophie Cluzel à prendre la parole: «Je suis candidate et la majorité présidentielle sera représentée au premier tour de l'élection régional », a-t-elle expliqué vendredi 7 mai sur France Info. 路透社 REUTERS/Charles Platiau

Nouveau rebondissement pour les élections régionales en PACA. Le dimanche 2 mai, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé la fusion de la liste de la majorité avec celle conduite par le président Les Républicains de la région, Renaud Muselier. Sous la pression du parti de droite, celui-ci avait reculé et remis en cause les conditions de l'accord. Et ce vendredi, la tête de liste pressentie de La République en Marche en PACA, Sophie Cluzel, a annoncé qu'elle serait finalement bien candidate.

Elle avait gardé le silence depuis l'annonce de son ralliement à Renaud Muselier. Mais les revirements du président de la région PACA ont finalement décidé Sophie Cluzel à prendre la parole. Hors de question pour la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées de se voir dicter des conditions pour être sur la liste de Renaud Muselier et notamment quitter son poste au gouvernement. Les louvoiements de celui qui a finalement gardé l'investiture des Républicains après avoir déclenché un psychodrame à droite semblent même avoir poussé Sophie Cluzel à reprendre son indépendance. « Je suis candidate et la majorité présidentielle sera représentée au premier tour de l'élection régionale », a-t-elle répété ce vendredi matin sur France Info. Une formule qui reste toutefois ambiguë: candidate oui, mais toujours sur la liste de Renaud Muselier ? Pas de réponse. La majorité présidentielle représentée au premier tour dans une alliance avec Les Républicains ? Le flou là aussi persiste. Mais Sophie Cluzel paraît surtout tendre la main aux barons des Républicains qui ont quitté le parti avec fracas cette semaine après avoir été désignés responsables du rapprochement avec LREM : le maire de Nice Christian Estrosi et celui de Toulon, Hubert Falco. Sophie Cluzel, candidate LREM en région Paca, sur franceinfo : "Je suis candidate de la majorité présidentielle, la majorité présidentielle sera représentée au premier tour" pic.twitter.com/VzPVu9NRu2 — franceinfo (@franceinfo) May 7, 2021