Régionales en France: Éric Dupond-Moretti sonne la charge contre Marine Le Pen

Une entrée en campagne tonitruante. Quelques heures après avoir annoncé qu'il serait sur la liste LaREM dans les Hauts-de-France, Éric Dupond-Moretti a fait son premier déplacement près de Lens avec un message clair : c'est bien pour combattre Marine Le Pen que le garde des Sceaux s'est engagé dans une région qui pourrait, à en croire les sondages, tomber dans l'escarcelle de l'extrême droite.

Pas un mot ou presque sur le président sortant de la région : « Xavier Bertrand est un adversaire, il n'est pas un ennemi. En revanche, tout ce que porte Marine Le Peste, Marine Le Pen, je l'exècre », a-t-il lancé.

Dans le viseur d'Éric Dupond-Moretti, Marine le Pen et son parti qui ont fait leur fief de la région des Hauts-de-France : « Cette terre, c'est une terre de fraternité, c'est une terre d'immigration, et tout cela, voyez-vous, ça mérite mieux que la haine que diffuse et propage le Rassemblement national, plaide-t-il. Moi je ne veux pas chasser sur les terres du Front national, je veux chasser le Front national de cette terre. Parce que je crois que le Front national est dangereux, mortifère pour notre démocratie. »

Éric Dupont-Moretti, avocat de la démocratie et historien, exit la dédiabolisation, l'ogre des assises renvoie Marine Le Pen à l'histoire de son parti et à son père, Jean-Marie Le Pen.

« Lui qui dit qu'il est favorable à l'inégalité des races, et qui le pense, par exemple on a oublié tout ça ? Il a eu 18 ou 19 condamnations pour haine raciale, on a oublié tout ça ? Ses calembours dégueulasses "Durafour crématoire" et j'en passe et des meilleures, on a oublié tout ça ? »

Coup de com', commente-t-on dans le camp du favori des sondages, Xavier Bertrand, élu difficilement en 2015 face à Marine Le Pen.

