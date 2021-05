France: six mois avec sursis pour le fils de George Weah condamné pour tapage nocturne

George Weah junior à côté de son père, George Weah. Une photo qui date de juin 2005. AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Six mois de sursis pour le fils de George Weah et plus de 20000 euros de dédommagements. Ainsi en a décidé le tribunal de Versailles près de Paris. En cause : des fêtes trop bruyantes donnée par le fils de l’ex-star du PSG et président du Liberia à Saint-Germain-en-Laye en banlieue parisienne.