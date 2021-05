Meurtre d'un policier à Avignon: deux suspects arrêtés

Avignon, le 9 mai 2021. Devant une foule nombreuse et compacte, des policiers rendent hommage à leur collègue Éric Masson, tué en service.

Deux personnes soupçonnées d'être impliquées dans le meurtre du policier Eric Masson mercredi 5 mai ont été arrêtées dimanche soir, quelques heures après un hommage ayant réuni une foule émue devant l'hôtel de police d'Avignon.

Le tireur qui a atteint mortellement le brigadier de 36 ans dans le centre d'Avignon avait pris la fuite immédiatement avec son complice. Dimanche soir, deux suspects ont été arrêtés à une vingtaine de kilomètres d'Avignon, a appris l'AFP de source proche du dossier, sans plus de détail.

Contacté, le parquet d'Avignon n'a pas souhaité faire de commentaire à ce stade. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui assistera mardi à un hommage national au policier présidé par le Premier ministre Jean Castex, a de son côté félicité via Twitter la police pour ces interpellations, estimant que « ce crime ne doit en aucun cas rester impuni ».

Dimanche en début d'après-midi, plusieurs milliers de personnes - 5000 selon la police - policiers en civil ou habitants des environs sont venus déposer des fleurs ou mettre un mot sur les registres de condoléances devant le portrait du père de famille, sur les marches de l'hôtel de police. Pendant ce rassemblement, à l'appel des syndicats de la profession, le silence a été interrompu seulement par des applaudissements pour la police et deux Marseillaises.

Les coéquipiers d'Eric Masson, très éprouvés, étaient présents mais non sa famille qui a fait part de son besoin de tranquillité dans ce moment de deuil et souhaite se tenir éloignée de toute agitation politique et médiatique. Dans la foule, une dame qui préfère taire son nom cachait mal ses larmes. « Mon fils était avec lui, il lui a tenu la main quand il mourait. Il est dévasté. Moi je ressens une colère immense contre ce système. Pourquoi tant de haine ? », confie cette mère d'un des brigadiers de l'équipe d'Eric Masson.

Notre correspondant à Marseille, Stéphane Burgatt, a fait le déplacement à Avignon pour l'hommage.

Y'a des armes qui trainent dans les rues, dans les cités, dans les petits villages, ça devient très compliqué pour nous. Moi j'aime encore mon métier. Jusqu'à quand, je ne sais pas... Rassemblement en hommage à Eric Masson, tué à Avignon

