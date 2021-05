France: 80 ans après, des photos inédites de la «rafle du billet vert» exposées à Paris

L'une des photos inédites de la rafle du billet vert présentée au gymnase Japy, à Paris, par le Mémorial de la Shoah. © AFP - HANDOUT

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les 14 et 15 mai 1941, des milliers de Juifs sont arrêtés et convoqués dans différents lieux de Paris et notamment au gymnase Japy du XIe arrondissement, avant d'être déportés à Auschwitz. 80 ans après cette rafle dite du « billet vert » comme la convocation reçue par les Juifs, le Mémorial de la Shoah présente au Gymnase Japy une série de photos inédites qui retracent heure par heure cet événement historique peu connu du grand public.