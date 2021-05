Gisèle Halimi au Panthéon: Emmanuel Macron temporise

Gisèle Halimi en novembre 2003 à Paris. AFP/File

Texte par : Anthony Lattier

En France, faut-il faire entrer au Panthéon Gisèle Halimi, la célèbre avocate féministe, morte l’an passé ? C’est ce que préconise un rapport sur la mémoire et la colonisation et de la guerre d’Algérie remis en janvier au président Emmanuel Macron. Pas sûr pour autant que le chef de l’État la suive, assurent nos confrères de France Inter. Du côté de l'exécutif, on refuse de parler d'un renoncement et on insiste sur la nécessité de prendre son temps.