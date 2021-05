France: Xavier Bertrand passe à l'offensive sur le thème de la sécurité

Xavier Bertrand annonce sa candidature à la présidentielle de 2022 le 24 mars 2021 © AFP

Texte par : Valérie Gas Suivre 2 mn

Dans une campagne des régionales où il est pris entre deux feux, celui du Rassemblement national (RN) et de son candidat Sébastien Chenu et celui de La République en marche (LREM) avec Éric Dupond-Moretti, Xavier Bertrand, qui vise aussi la présidentielle, a choisi d'être offensif sur le sujet sensible de la sécurité.