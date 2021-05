France: élections régionales, mode d'emploi

Il s'agit du dernier grand rendez-vous électoral avant la présidentielle 2022. Repoussées à deux reprises, les élections régionales et départementales françaises se dérouleront les 20 et 27 juin prochain. Quelles sont les régions françaises et leurs compétences ? Comment vont se dérouler ces élections ? RFI vous propose le mode d'emploi de ces collectivités et des scrutins qui vont désigner leurs dirigeants.

Publicité Lire la suite

Depuis le 1er janvier 2016, le nombre de régions françaises est passé de 27 à 18, dans une volonté de leur offrir davantage de moyens politiques et financiers et de renforcer la décentralisation. La région Auvergne-Rhône-Alpes, deuxième en termes de population après l'Île-de-France, compte ainsi près de 7,8 millions d'habitants pour un budget de fonctionnement approchant les 4 milliards d'euros.

Leurs compétences ont été renforcées au fil des ans, avec notamment la mise en place des métropoles, sorte de « capitales » régionales, au poids économique et politique très important. Les régions ont ainsi un rôle clé dans la lutte en faveur du climat en étant chargées de la gestion des transports, de l'aménagement du territoire et de la protection environnementale. Elles gèrent par ailleurs les lycées et la formation professionnelle, tout en partageant avec les départements les missions de développement culturel ou encore touristique.

La France métropolitaine compte 12 régions ainsi que la Corse, collectivité à statut particulier, dotée d'une autonomie plus large. Les Outre-mers comptent, quant à elles, 5 départements et régions qui renouvelleront également leurs exécutifs les 20 et 27 juin : Guadeloupe, La Réunion, Guyane, Martinique et Mayotte. Les trois dernières citées disposent du statut de collectivité territoriale unique, comme la Corse, et n'ont donc qu'une assemblée unique rassemblant les compétences du département et de la région.

Les départements, variable d'ajustement électoral

Créés en 1789 à la suite de la Révolution, les départements ont fait l'objet de multiples critiques ces dernières années, leur utilité dans le mille-feuilles administratif français ayant notamment été mise en cause.

Leur suppression a même été envisagée. Au nombre de 101, ils sont représentés par des conseillers départementaux dont la particularité est d'être élus depuis 2015 dans un binôme homme-femme, afin d'atteindre les objectifs de parité politique, que ces assemblées locales avaient auparavant bien du mal à atteindre.

Ces conseillers sont, comme leurs homologues régionaux, élus pour 6 ans. Mais depuis les années 1980, leurs mandats ont plusieurs fois été prolongés à 7 ans, en raison de réformes des statuts des départements ou d'une surcharge de rendez-vous électoraux. Les départementales de 2014 ont ainsi été repoussées d'un an en raison de leur concomitance avec les municipales, européennes et sénatoriales cette année-là et afin de les faire coïncider avec les élections régionales.

À noter que les conseillers départementaux et régionaux qui seront élus au mois de juin auront un mandat plus long que les 6 ans prévus par la Constitution. Pour éviter un nouvel embouteillage des scrutins au printemps 2027, durant lequel auront lieu présidentielle et législatives, les prochaines élections départementales et régionales se tiendront en décembre de la même année.

Un double scrutin, défi logistique en temps de pandémie

Ces élections départementales et régionales 2021 sont couplées, ce qui ne va pas sans susciter quelques craintes en termes d'organisation.

En raison de la pandémie de Covid-19, le ministère de l'Intérieur exige que les électeurs ne puissent pas voter pour les deux scrutins dans le même bureau de vote. Il s'agit donc d'un défi logistique pour les maires qui sont chargés de l'organisation.

Au total, près de 600 000 citoyens et citoyennes devraient être mobilisés pour tenir les bureaux de vote et surveiller les opérations électorales. Ces assesseurs et scrutateurs seront toutefois prioritaires dans la campagne de vaccination contre le coronavirus actuellement en cours.

Une campagne électorale compliquée par les consignes sanitaires

L'organisation des élections régionales et départementales a fait l'objet d'un vif débat politique : les oppositions étaient fermement attachées à leur maintien au mois de juin alors qu'au sein de la majorité, certains plaidaient pour un nouveau report à l'automne, voire après les élections présidentielles et législatives de 2022. L'un des arguments avancés par les partisans du report était la difficulté de mener une campagne électorale dans des conditions convenables face à la forte pression épidémique que connaît le pays.

Le gouvernement a décidé de mettre en place des mesures spécifiques : les meetings électoraux et réunions publiques « en présentiel » sont interdits sauf situation sanitaire le permettant. La numérisation de la campagne officielle, qui se déroulera du 31 mai au 19 juin, est donc fortement encouragée, avec notamment la publication sur un site internet des professions de foi des candidats et l'organisation de débats sur les radios et télévisions publiques locales.

► À écouter : Régionales: «On assiste à une opération de déstabilisation de la droite orchestrée par E. Macron»

Un enjeu pour la présidentielle

Au total 1 758 conseillers régionaux et 4 058 conseillers départementaux vont être élus à l'issue de ce double scrutin. Outre l'enjeu politique local, ces élections auront également un impact national à moins d'un an de la présidentielle. Il est à noter également que, comme les députés et sénateurs ou encore les maires, les conseillers départementaux et régionaux peuvent accorder leur parrainage aux personnes souhaitant se présenter à l'élection présidentielle.

500 signatures sont nécessaires pour pouvoir briguer le poste de chef de l’État et ce seuil a, par le passé, bloqué certaines ambitions ou suscité des difficultés pour des personnalités pourtant de premier plan. En 2012, Marine Le Pen (RN) n'avait ainsi réussi à rassembler le nombre de parrainages suffisants qu'à trois jours de la date limite de dépôt des candidatures. Quelques semaines plus tard, elle obtenait plus de 6 millions de voix au premier tour de la présidentielle.

► À lire aussi : Régionales en France: Éric Dupond-Moretti sonne la charge contre Marine Le Pen

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne