Policiers brulés à Viry-Chatillon: les enquêteurs accusés de «faux» et «violences»

Les policiers en charge de l’enquête sur l’attaque de policiers à Viry-Chatillon en 2016, ont-ils créé de faux coupables ? C'est en tout cas ce que pensent les avocats de plusieurs jeunes jugés en appel en avril, qui ont saisi la justice. Deux nouvelles plaintes viennent d'être déposées.

Deux nouvelles plaintes pour « faux » et « violences » ont été déposées la semaine dernière concernant l'enquête sur l'attaque de policiers à Viry-Chatillon en 2016. La procureure du parquet d'Évry l'a indiqué à l'AFP, dimanche 16 mai, confirmant une information de Médiapart.

Deux autres plaintes avaient déjà été déposées en février et en mars. Ces avocats accusent plusieurs policiers d'avoir tronqué les réponses fournies par leurs clients et un témoin-clé, lors de leurs interrogatoires, afin d'enfoncer certains jeunes.

Les policiers sont accusés d’avoir dissimulé des informations lors de l’audition des gardés à vue telles que les protestations d'innocence, les explications fournies et les éléments qui auraient pu prouver que les suspects n'étaient pas impliqués dans l'attaque. Pire, les enquêteurs ont parfois retranscrit le contraire de ce que certains ont déclaré, affirment les avocats. Absents également des procès-verbaux : les insultes, les menaces et les violences que les policiers auraient fait subir aux jeunes pendant leur garde-à-vue.

Fossé entre les déclarations des accusés et les retranscriptions des auditions

Sauf que ces auditions ont été filmées, comme l'exige la loi. Une partie des vidéos ont été dévoilées par Médiapart ce dimanche. Les avocats de la défense, eux, ont découvert ce fossé entre les déclarations de leurs clients et leur retranscription par les enquêteurs lors du procès en première instance, en 2019.

Mais le mal était fait. Sur la base de ces procès-verbaux essentiels, faute de preuves matérielles et de témoins directs, un accusé a passé un an et demi en prison et un autre, plus de 4 ans avant d'être tous les deux acquittés. En avril, sur les 13 accusés, seuls 5 ont été déclarés coupables, dont 3 condamnés à 18 ans de réclusion. Ils se sont pourvus en cassation.

