France: réunis devant l'Assemblée nationale, les policiers réclament une justice plus ferme

Réunis devant l'Assemblée nationale, à Paris, le 19 mai, les policiers français réclament plus de moyens et une justice plus ferme.

Devant l’Assemblée nationale française, les policiers présents réclament, ce mercredi 19 mai, plus de sévérité pour les agresseurs des forces de l’ordre. Un rassemblement à l’appel des syndicats de police, deux semaines après le meurtre d’Eric Masson, brigadier à Avignon tué par un dealer.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial devant l'Assemblée nationale, Alexis Bedu

C’est une ambiance très particulière ici. En début de semaine les syndicats de policiers ont appelé les citoyens à les rejoindre. Ce qui a ouvert la brèche aux politiques. Et cela a totalement changé la tonalité du rassemblement. C’est donc l’union qui prévaut avec l’ensemble de la classe politique sauf les Insoumis. Le ministre de l’intérieur gérald darmanin est venu « saluer » les policiers, dit-il. Le garde des Sceaux, Éric Dupont Moretti est également présent. À l’extrême droite, la quasi-totalité des élus du Rassemblement national est là. Excepté Marine Le Pen qui visite un commissariat à Bordeaux.

La droite est aussi présente, avec des représentants du parti Les Républicains (LR) et des présidentiables. À gauche il y a Olivier Faure, secrétaire général du Parti socialiste, Fabien Roussel du Parti communiste. Les élus Europe écologie-les Verts (EELV) ne sont pas là, sauf Yannick Jadot.

Pourquoi autant de politiques ?

La droite et l’extrême droite jouent leur partition à un mois des élections régionales. Car la sécurité c’est leur credo. Pour les élus de gauche, ce qu’ils souhaitent c’est ne pas laisser toute la place, notamment au Rassemblement national. Montrer qu’eux aussi se soucient des revendications des policiers.

Et puis cette manifestation devant l’assemblée nationale c’est aussi et surtout un appel des syndicats de police aux parlementaires. Les politiques de tout bord veulent montrer leur implication. Ça ressemble tout de même énormément à de la récupération à des fins électorales. Et ce n’est pas toujours bien vu des policiers.

C’est ce que dit Olivier Hourcot, du syndicat Alliance police : « Ils ne voleront pas la parole des policiers et des citoyens. Ce n'est pas une tribune politique. On l'a annoncé. Ils auront d'autres lieux. Il se prépare des élections. Ils auront des projets à défendre et des revendications à porter. Mais aujourd'hui c'est la parole des policiers et des citoyens. S'ils sont là pour soutenir les policiers c'est très bien. Si demain ils sont aux commandes, il faudra qu'ils prennent les choses en mains. Les policiers attendent beaucoup d'eux. »

Plus de sévérité envers ceux qui s’en prennent aux forces de l’ordre

Les policiers réclament une réponse pénale plus forte. La justice doit être plus ferme, et plus rapide quand il y a une agression d'un personnel des forces de l'ordre. Dix millions d’euros supplémentaires ont été annoncés par le Premier ministre, Jean Castex, il y a dix jours. Une somme qui viendra renforcer la sécurité des commissariats de police. Mais il y a aussi la loi de sécurité globale qui, selon Jean Castex, viendra renforcer l’arsenal juridique des policiers.

C'est insuffisant pour les manifestants, aujourd’hui. Certains réclament la mise en œuvre de peines minimales. D’autres aimeraient tout bonnement l’application des peines existantes. Les violences contre les forces de l’ordre ont doublé en vingt ans. Au début de l’année plus de 85 faits de « violences à personnes dépositaires de l’autorité publique » étaient enregistrés quotidiennement à travers le pays pour la seule police nationale. Les policiers sont écoeurés. Certains vont au travail la boule au ventre. Et surtout ils se sentent de plus en plus rejetés par une partie de la population. C’est ce message de raz-le-bol. De trop c’est trop. qu’ils viennent porter aujourd’hui devant l’Assemblée nationale.

► À lire aussi : France: remous autour de la venue de Darmanin au rassemblement des policiers

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne