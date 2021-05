La France rouvre ses terrasses, ses musées, ses commerces...

Tous les commerces sont autorisés à rouvrir à partir de ce mercredi 19 mai, en France, sous conditions. Après trois mois et demi de fermeture, c'est un soulagement pour les consommateurs comme pour les commerçants.

La France rouvre ses terrasses et ses musées. Après six mois de vie au ralenti, les Français peuvent à partir de mercredi à nouveau se restaurer ou boire un verre en terrasse, ces dernières étant limitées à 50% de leurs capacités d'accueil et à six personnes par table. Les restaurants et cafés devront attendre le 9 juin pour accueillir des clients en salle.

Cinémas, théâtres et musées français peuvent de nouveau accueillir le public - masqué - avec des jauges maximales de fréquentation. Et le début du couvre-feu est retardé de deux heures, de 21h à 6h.

Ces derniers jours, les cafetiers se sont activés pour être fin prêts, livrés en caisses de boissons et fûts de bière, terrasses proprettes et installées. Certains ont ouvert des créneaux de réservation, déjà remplis.

Cette levée partielle des restrictions a été décidée à la faveur d'une diminution de la circulation du virus, qui reste cependant élevée (environ 14 000 nouveaux cas par jour en moyenne), et d'une montée en puissance de la campagne de vaccination dans un pays où la pandémie a fait 108 000 morts.

Le gouvernement a détaillé les conditions liées à la première phase du déconfinement en France, en assouplissant les mesures sanitaires pour permettre une réouverture des lieux de culture et des terrasses, dans un décret publié mercredi au Journal officiel. Seules les terrasses des restaurants et des bars auront le droit de rouvrir « dans la limite de 50% de leur capacité d'accueil » et si « les personnes accueillies ont une place assise », précise le décret. En outre, « une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes », est-il indiqué. Le couvre-feu est repoussé à 21h sur l'ensemble du territoire. Les cinémas, salles de fête et chapiteaux pourront également rouvrir, sans « excéder 35% de la capacité d'accueil de l'établissement ». Là aussi, « une distance minimale d'un siège ou d'un mètre » doit être assuré « entre chaque personne ou chaque groupe », dans la limite de six personnes maximum. Les rassemblements de plus de dix personnes sur la voie publique sont interdites, à l'exception des visites guidées. L'ouverture très attendue des concerts et spectacles est aussi soumise à quelques restrictions : les spectateurs devront être assis, à hauteur de 35% de l'effectif et ne pas dépasser 1 000 personnes. Le décret assouplit par ailleurs le nombre de personnes autorisées lors de cérémonies funéraires, qui passe désormais de 30 à 50 personnes.

C'est aussi un jour de rentrée pour tous les commerces qui étaient fermés depuis trois mois et demi de fermeture. Dans les boutiques, il faut tout remettre en ordre. Exit les collections d'hiver, l'été revient dans les rayons. Et il faut aussi à veiller à l'application des mesures sanitaires. Car le virus continue de circuler, malgré une décrue. Alors certains centres commerciaux ont redoublé d'efforts pour éviter les contaminations. C'est le cas de celui de Vélizy, en région parisienne.

