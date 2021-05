France: la manifestation policière continue de déchirer les gauches

Des policiers venus de toute la France rassemblés devant l'Assemblée nationale à Paris pour protester contre la violence contre eux-mêmes et exiger une plus grande sévérité dans la réponse pénale à leurs agresseurs, à Paris, 19 mai 2021. REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

Texte par : Aurélien Devernoix 4 mn

Alors que les partis communiste et socialiste avaient décidé de s'afficher aux côtés des forces de l'ordre durant leur rassemblement mercredi 19 mai, alors que les Insoumis et Europe Écologie-Les Verts ont refusé de s'y rendre. Un obstacle de plus sur la route déjà bien embouteillée de l'union.