Covid-19: l'Allemagne assouplit les conditions d'entrée depuis la France

L'Allemagne assouplit ses restrictions, concernant le passage de sa frontière depuis la France, ce dimanche 23 mai à minuit. AFP - PATRICK HERTZOG

Texte par : RFI

Ce dimanche 23 mai à minuit, les conditions de passage pour les Français se rendant en Allemagne vont être assouplies. L’institut Robert Koch de Berlin a en fin de semaine classé la France en zone « à risque », et non plus « à haut risque ».