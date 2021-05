«Chèques psy» pour les étudiants: le dispositif peine à convaincre

Un peu plus de trois mois après le lancement des « chèques psy » par le gouvernement français, le dispositif semble peu efficace face à la détresse psychologique des étudiants en ces temps de pandémie de Covid-19. La complexité des démarches, ainsi que le manque de moyens et d’organisation rendent laborieuse l’application de cette mesure d’urgence, pourtant nécessaire.

Agatha rêvait de rejoindre la métropole. Originaire de l'île de la Réunion, cette étudiante en Master à la Sorbonne vit seule dans un petit appartement parisien. Depuis plus d’un an, la jeune femme de 23 ans déchante : « Cette solitude est insoutenable. J’ai du mal à suivre les cours à distance et je pleure souvent », confesse-t-elle.

La crise sanitaire, débutée en mars 2020, s’éternise et les angoisses des étudiants s’aggravent. D’après un sondage Ipsos commandé par la Fédération des associations générales étudiantes (Fage) publié dimanche 9 mai dans le JDD , près d’un étudiant sur trois a eu des pensées suicidaires depuis le début de la pandémie. Alors quand le président Emmanuel Macron a annoncé fin janvier l’arrivée des « chèques psy » pour répondre à la détresse psychologique des plus de deux millions et demi d'étudiants, les associations et les psychologues se sont réjouis de la nouvelle. Mais, deux mois après sa mise en service le 10 mars, le dispositif patine.

« On reconnaît l’utilité de la mesure, mais elle a du mal à se mettre en place », regrette Mamadou N’Doye, vice-président de la Fage en charge des affaires de santé. Même son de cloche du côté de Christophe Ferveur, psychologue à la Fondation santé des étudiants de France et président du Réseau de soins psychiatriques et psychologiques pour les étudiants. « L'initiative est nécessaire, car on observe une vraie détresse étudiante. Mais cette mesure s’est faite sans coordination avec les réseaux de soins, et ça ne fonctionne pas bien », déplore-t-il.

Une prise en charge limitée

Concrètement, pour disposer des six séances chez un psychologue que permettent les chèques, l’étudiant doit d’abord prendre rendez-vous avec un médecin généraliste rattaché à l’université ou conventionné. Ce dernier détermine alors si son patient a besoin d’un accompagnement psychologique. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que l’étudiant peut prendre rendez-vous avec l’un 1 547 professionnels de santé mentale participant au dispositif sans avoir à avancer de frais.

Mais pour certains étudiants, le parcours est déjà dissuasif, comme l'explique Victoria, étudiante en troisième année d’administration économique et sociale à Lyon. « Finalement, j’ai décidé de ne pas utiliser les « chèques psy ». Entre le temps de la démarche vers un généraliste puis vers un psy, c’est trop long », assure-t-elle.

À l’issu des trois premières séances de quarante-cinq minutes, c’est à nouveau vers le médecin généraliste que l’étudiant doit se tourner afin de renouveler ses « chèques psy » pour maximum trois rendez-vous supplémentaires. Au-delà, les consultations ne sont plus prises en charge, ce qui préoccupe Christophe Ferveur. « Si l’étudiant ne peut pas continuer à voir un psychologue libéral parce que la consultation devient payante, il va se sentir abandonné. Et là, ça devient une question d’éthique », prévient le médecin.

Plusieurs syndicats de professionnels, dont le Syndicat national des psychologues (SNP), dénoncent par ailleurs la mauvaise gestion de cette mesure, notamment l'aspect financier. En effet, le dispositif impose aux professionnels exerçant en libéral une consultation à 30 euros, au lieu des 60 euros en moyenne. Malgré leur engagement auprès des jeunes en difficulté, ces psychologues refusent de pérenniser les ingérences de l’État au sein de la profession et d’exercer des « tarifs au rabais ».

Trois mille consultations hebdomadaires

D'autres obstacles freinent l'accès à une aide psychologique gratuite pour les étudiants comme l'engorgement des réseaux de soins déjà existants tels que les Bureaux d’aide psychologique universitaire ( BAPU ). Simon, étudie les mathématiques à Paris et en a fait l'amère expérience. « J’ai appelé mon BAPU mais il y a au moins quatre mois d’attente », souffle-t-il. Le jeune homme a finalement pris rendez-vous par ses propres moyens avec un psychiatre libéral, qu'il a eu « la chance de pouvoir payer ».

Pour pallier le problème, les associations étudiantes tentent tant bien que mal de prendre le relais via des plateformes d’écoute. Mais la question de leur encadrement se pose, « L’écoutant doit avoir les bons outils, s’il n’est pas supervisé par un professionnel, il risque un effet traumatique face à un appelant suicidaire », s’inquiète Christophe Ferveur.

Malgré les difficultés rencontrées, certains étudiants vont au bout de la démarche, tant la vulnérabilité psychique causée par la crise sanitaire et l’urgence d’y remédier est forte. C'est même devenu pour eux une nécessité absolue.

Fin avril, selon le ministère de l’Enseignement supérieur, le dispositif comptait plus de trois mille consultations hebdomadaires dans le cadre des « chèques psy ». Agatha en fait partie. L'étudiante a pris rendez-vous avec le médecin de l’université pour pouvoir ensuite voir un psy. « Je souhaite être professeur et mon CAPES, je le veux ! Je dois faire en sorte d’aller mieux et consulter avant que ça ne me consume », affirme la jeune femme, déterminée à sortir d'une spirale où solitude, études et mesures sanitaires ne font pas bon ménage.

