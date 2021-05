France: Emmanuel Macron à la conquête de la jeunesse

Le président français Emmanuel Macron, entouré des vidéastes Carlito (à gauche), et McFly, postée sur YouTube ce 23 mai 2021. © YouTube/McFly et Carlito/Capture d'écran

C’est un exercice pour le moins original auquel s’est prêté le président de la République française ce dimanche 23 ma. Dans une ambiance potache, il a participé à un « concours d’anecdotes » avec deux youtubeurs français très suivis, Carlito et McFly. Emmanuel Macron leur avait en effet promis en février qu’ils seraient invités à l’Élysée s’ils réalisaient une vidéo sur le respecte des gestes barrières qui comptabiliserait plus de 10 millions de vues. Défi réussi par Carlito et McFly, promesse tenue par le président.