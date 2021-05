France: Gérald Darmanin porte plainte contre Audrey Pulvar pour diffamation envers la police

En France, le ministre de l’Intérieur porte plainte contre Audrey Pulvar, candidate socialiste aux élections régionales en Ile-de-France en juin prochain. Gérald Darmanin estime qu’elle a diffamé la police en déclarant que la manifestation des policiers mercredi dernier devant l’Assemblée nationale était « assez glaçante ».

Audrey Pulvar a été choquée par la manifestation des policiers de mercredi dernier. D’abord parce qu’ils ont mis en cause le travail de la justice, ensuite parce que le ministre de l’Intérieur s’est rendu sur place pour soutenir les forces de l’ordre, même s’il ne partage pas toutes leurs revendications.

Une « image assez glaçante » a déclaré Audrey Pulvar sur Franceinfo. Des propos qui n’ont pas été du goût de Gérald Darmanin qui a donc porté plainte – au nom de son ministère - pour diffamation envers l’institution policière. « Les propos de Mme Pulvar dépassent le simple cadre d’une campagne électorale et viennent profondément diffamer la police de la République. Je porte plainte au nom du ministère de l’Intérieur », a déclaré le ministre sur Twitter. Le ministre pointe aussi les déclarations plus anciennes et prescrites d’Audrey Pulvar qui avait dénoncé il y a un an le « racisme de la police » française.

« Tentative d’intimidation »

Cette plainte déposée en pleine période électorale est une « atteinte à la liberté d’expression » et une « tentative d’intimidation », fustige la candidate qui va elle-aussi déposer des plaintes : une pour « dénonciation calomnieuse » devant la Cour de justice de la République et une autre pour « diffamation » devant la juridiction ordinaire, a précisé Me Patrick Klugman, avocat d'Audrey Pulvar.

« Jusqu'ici dans une démocratie, on pouvait encore exprimer une opinion sans que le ministre chargé des élections ne se sente autorisé à intimider une adversaire politique. Total soutien à Audrey Pulvar », a tweeté de son côté le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure dans la nuit de dimanche à lundi.

Un ministre qui semble en tout cas prêt à tout pour se faire aimer de la police et pour contrer les attaques de l’extrême-droite sur le prétendu laxisme du gouvernement, y compris à déposer des plaintes qui ont fort peu de chance d’aboutir.

