France: des divergences accrues lors d'une deuxième réunion des gauches

Après la réunion des gauches, le 17 avril 2021 à Paris, en vue de la présidentielle française de 2022, les participants marchent cote à cote : de droite à gauche, l'ancienne portre-parole d'EELV Sandrine Rousseau, l'ancien ministre socialiste et fondateur de Génération.s Benoit Hamon, le premier sécrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, la maire de Paris Anne Hidalgo, le secrétaire national d'EELV Julien Baillou, l'eurodéputé EELV Yannick Jadot et l'ancienne ministre de l'Environnement Corinne Lepage.

Après un premier rendez-vous mitigé, mais très médiatisé le 17 avril, la deuxième réunion des partis de gauche s'est tenue ce lundi, cette fois par vidéo conférence. Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste ou encore la France Insoumise ont répondu présents. Des partis qui ont étalé leurs divergences ces dernières semaines.

Disputes sur la formation des listes pour les régionales, psychodrame sur la participation d'une frange des dirigeants de gauche à la manifestation organisée par les syndicats policiers devant l'Assemblée, les motifs de dissension ne manquaient pas ce lundi. Sandrine Rousseau, candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts, préfère positiver : « On s'est dit au moins ce qui fâchait sur les dernières semaines. Ce qui est déjà pas mal. »

Sentiment sensiblement différent pour Eric Coquerel, député la France Insoumise : « Je ressors de cette réunion avec une impression plus grande encore que ces divergences qui existaient entre certaines formations dites de gauche et nous se sont plutôt accrues. »

Mise en avant de la société civile

De l'aveu de certains participants, l'ambiance a même parfois été glaciale, avec notamment des représentants du Parti Socialiste ne desserrant pas les dents. Seule éclaircie pour le député écologiste Matthieu Orphelin, la participation de plusieurs plateformes citoyennes

« La solution pour gagner en 2022, c'est de beaucoup plus s'ouvrir à la société civile. Et c'est en ça que ces échanges étaient particulièrement intéressants parce qu'ils étaient collectifs et parce que les parties politiques étaient à l'écoute. »

Un espoir toujours très lointain. Seul point d'accord à avoir émergé de la réunion : la participation à la journée de défense des libertés le 12 juin. Même si là aussi, toute la gauche ne devrait pas défiler sous la même bannière.

