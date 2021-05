France: une étude révèle une hausse de la consommation de tabac en 2020

En France, le nombre de fumeurs quotidiens a augmenté parmi les personnes aux revenus les plus faibles, entre 2019 et début 2020 jusqu’au premier confinement. Santé publique France met en avant le contexte de crise sociale: la cigarette pouvant être utilisée pour gérer le stress ou surmonter les difficultés du quotidien (image d'illustration).

À quelques jours de la journée mondiale sans tabac qui aura lieu le 31 mai, Santé publique France publie une étude sur le tabagisme dans l’hexagone. La France fait partie depuis longtemps des mauvais élèves, la consommation de tabac est élevée, et elle paie un lourd tribut : 75 000 décès annuels sont imputables au tabagisme dans le pays. Cependant, ces dernières années le nombre de fumeurs était orienté à la baisse. Une baisse qui semble s’être interrompue en 2020.

Publicité Lire la suite

Les accros au tabac restent nombreux dans l’hexagone : un tiers des plus de 18 ans déclarent fumer occasionnellement ; un quart quotidiennement, selon l’enquête de Santé publique France menée au cours du premier semestre 2020. Des chiffres stables par rapport à 2019, même s’ils baissaient pourtant depuis quelques années, grâce sans doute aux mesures prises (selon l'agence sanitaire) du prix du paquet de cigarettes relevé à 10 euros, avec un remboursement partiel des substituts nicotiniques, etc.

Mais la stabilité observée en 2020 cache en réalité une situation contrastée : le nombre de fumeurs quotidiens a augmenté parmi les personnes aux revenus les plus faibles, entre 2019 et début 2020 jusqu’au premier confinement. Santé publique France met en avant le contexte de crise sociale : la cigarette pouvant être utilisée pour gérer le stress ou surmonter les difficultés du quotidien.

De deux fois plus de fumeurs quotidiens parmi les personnes défavorisées

Pas d’impact a priori de l’épidémie de Covid-19 et des mesures de restriction sur le nombre de fumeurs ni sur leur consommation, du moins jusqu’à mi-2020, l’enquête n’étant pas allée au-delà.

Le tabagisme continue d’être un marqueur social fort en France, révélateur des inégalités de revenus, de diplôme et de situation professionnelle. On dénombre proportionnellement près de deux fois plus de fumeurs quotidiens parmi les personnes défavorisées économiquement que chez les plus aisées.

►À lire: En France, le confinement a fait exploser les recettes fiscales liées au tabac

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne