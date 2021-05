France: victoire pour les femmes de chambres de l'hôtel Ibis Batignolles à Paris

Après deux ans de grève devant l'hôtel Ibis Batignolles à paris, ici le 17 octobre 2019, les femmes de chambre ont obtenu entre autres des revalorisations de salaires à travers un protocole négocié avec la direction le 24 mai 2021. AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

Après plus d’un an et demi de lutte, un protocole d’accord a été négocié. Il doit être signé ce mardi 25 mai. Ces vingt travailleuses ont notamment obtenu des revalorisations salariales.