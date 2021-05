Qu'attendre des discussions avec les Calédoniens à Paris?

Sebastien Lecornu, ministre des Outre-mer, le 3 octobre 2020. GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Texte par : Julien Chavanne 2 mn

C'est le dernier territoire français engagé dans un processus de décolonisation selon l'ONU. La Nouvelle-Calédonie doit décider de son avenir : rester ou non dans le giron de la France ? Après deux victoires du « non » à l'indépendance, un troisième et dernier référendum est encore possible. À quelle date ? Quelle question ? Avec quelles conséquences pour l'avenir de cet archipel français du Pacifique ? Ces sujets sont au cœur d'une semaine de discussions qui commence à Paris ce mercredi. Les acteurs politiques calédoniens sont reçus à Matignon par Jean Castex. Sur la table, un document de travail rédigé par le ministre des Outre-mer.