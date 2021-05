France: des manifestations pour défendre l'apprentissage des langues régionales

Ce samedi 29 mai, des manifestations se tiennent partout en France pour défendre les écoles privées où sont enseignées les langues régionales de manière immersive. Le Conseil constitutionnel a en effet censuré une loi votée par l'Assemblée nationale qui ouvrait la voie à ce type d'enseignement dans le public et cette décision a, par ricochet, fragilisé le statut des établissements privés. Une situation qui embarrasse la majorité et le gouvernement, actuellement divisés sur le sujet.

Les Parisiens contre les provinciaux, voilà une vieille rivalité française au cœur du débat très politique sur les langues régionales. Et illustration au sein du gouvernement : face au ministre de l’Éducation, Jean Michel Blanquer, pur produit de la capitale et soupçonné d'avoir manœuvré pour obtenir la censure de la loi Molac par le Conseil constitutionnel, se sont élevés deux poids lourds du gouvernement ancrés dans des territoires où le sujet est explosif, le Breton Jean-Yves Le Drian, chef de la diplomatie et le Premier ministre lui-même, Jean Castex, élu dans les très catalanes Pyrénées-Orientales.

« Une chance pour la République »

Le chef du gouvernement a ainsi défendu les langues régionales devant l'Assemblée cette semaine, « une chance pour la République » selon lui. Mais, dans la majorité, certains poussent pour qu'Emmanuel Macron s'engage directement sur le sujet. C'est le cas notamment du patron du Modem, François Bayrou, issu d'une région, le Béarn, dont la langue locale est classée en danger d'extinction par l'Unesco.

La polémique intervient également alors que se profilent les élections régionales et le sujet pourrait encore faire perdre de précieuses voix à une majorité qui s'attend déjà à de piètres résultats.

