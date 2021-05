France: Emmanuel Macron critique la politique migratoire de ses voisins européens

À l'occasion d'un long entretien consacré à l'Afrique accordé au Journal du Dimanche, Emmanuel Macron en a profité pour préciser sa pensée sur la gestion migratoire de la France. Le chef de l’État a notamment critiqué ses voisins européens.

Un détournement de la politique migratoire européenne, c'est ainsi qu'Emmanuel Macron juge les arrivées en France de nombreux migrants illégaux, venus en particulier d'Espagne et d'Italie... mais aussi d'Allemagne.

« Tous les migrants non éligibles au droit d'asile » à la suite de l'accueil de près d'un million de Syriens et d'Irakiens par les autorités allemandes en 2015, sont finalement venus en France, déplore le chef de l’État au JDD. « C'est un système que je n'accepte plus », renchérit-il « et je n'ai jamais sous-estimé la réalité de ce sujet ».

Séduire son électorat de droite

Emmanuel Macron se veut donc pro-Europe, mais prêt à changer les règles, en faveur du droit d'asile. Il rappelle les migrants ont tout d'abord des devoirs envers la France. Emmanuel Macron continue de marcher sur les plates-bandes de la droite, tout en marquant sa différence avec une Marine Le Pen proposant de suspendre toute immigration pendant plusieurs mois. Une mesure à l'emporte-pièce, selon le chef de l'État.

Mais Emmanuel Macron n'oublie pas son électorat de centre-gauche : il plaide ainsi pour une intensification de l'aide au développement, en particulier vers l'Afrique. Le continent qui doit également, selon lui, bénéficier d'un plan massif de soutien à l'économie pour amortir le choc de la crise du Covid-19, sans quoi, reconnaît Emmanuel Macron, « nous aurons des comptes à rendre et nous le paierons cher sur le plan migratoire ».

