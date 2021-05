Nouvelle-Calédonie: la question de la date du troisième référendum au centre du débat

Les discussions à Paris sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie reprennent ce lundi. Après des premiers jours consacrés au volet technique d'une éventuelle indépendance, une partie plus politique débute, mais avec toujours un blocage majeur.

Ce lundi, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian reçoit les délégations indépendantistes et loyalistes. Au menu des travaux, les implications internationales pour la Nouvelle-Calédonie si le « Oui » à l'indépendance venait à l'emporter et notamment le volet onusien pour le futur État du Pacifique.

Mardi, une séance plénière sera organisée afin de faire un premier bilan des discussions parisiennes. Le ministre des Outre-Mer, Sébastien Lecornu, estime que des ambiguïtés et des non-dits ont été levés, notamment sur les questions de santé et finance publique, de monnaie, d'accords commerciaux et bien sûr des très stratégiques réserves de nickel.

Mais un sujet très délicat reste à aborder, celui du calendrier d'organisation du troisième référendum sur l'indépendance. Et c'est là que les tensions sont les plus fortes : les indépendantistes penchent plutôt pour attendre 2022, date limite fixée par les accords de Nouméa. Les loyalistes souhaitent quant à eux aller le plus vite possible et privilégient l'automne 2021, estimant qu'attendre plus longtemps viendrait faire se heurter le référendum avec l'élection présidentielle française.

