Covid-19 en France: la décrue permet-elle de s'affranchir du masque en extérieur ?

La France a ouvert lundi 31 mai la vaccination pour tous les adultes. La situation sanitaire continue de s’améliorer avec environ 9 000 cas quotidiens en moyenne ces derniers jours, contre 35 000 il y a deux mois. Sera-t-il possible d’enlever le masque à l’extérieur partout sur le territoire ? Pas pour l’instant, a indiqué l’exécutif il y a quelques jours. Mais d’ores et déjà plusieurs villes ou départements ont allégé l’obligation de le porter et leurs habitants peuvent donc se promener visage découvert, dans certains lieux, parcs et jardins mais aussi parfois en centre-ville. Pour certains experts, il vaut mieux se concentrer sur le port du masque en intérieur.

Pour le professeur Antoine Flahault, médecin spécialiste de santé publique et directeur de l’Institut de santé globale à l’université de Genève en Suisse, le masque à l’extérieur est rarement nécessaire, en raison d'un risque de contamination très faible quand on est dehors, soutient-il. Mieux vaut selon lui concentrer ses efforts sur le port du masque dans les lieux clos, où le risque est bien plus important.

« Le fait que quelqu’un puisse vous postillonner, parce qu’il parle ou qu’il tousse devant vous, c’est une voie qui pourrait justifier que l’on mette un masque, si on doit parler avec quelqu’un très proche, en face de vous, insiste Antoine Flahaut. Mais pour toutes les autres conditions, le masque à l’extérieur n’est vraiment pas très licite aujourd’hui. Ce qui est important, c’est de bien mettre le masque quand on est à l’intérieur.

« Si on arrive à concentrer le message sur le fait qu’il faut des masques qui couvrent la bouche et le nez impérativement et qui soit le plus hermétique possible, quand on est à l’intérieur, poursuit le professeur, on peut se relaxer sur le port du masque à l’extérieur et se dire que non, à l’extérieur il n’y a pas nécessité de l’avoir. Donc il vaut mieux que les gens mettent très bien le masque en milieu clos, plutôt qu’ils mettent assez mal le masque un peu partout. »

Horizon estival

Le gouvernement « espère fortement » que les Français ne soient plus obligés de porter le masque en extérieur cet « été », avait déclaré son porte-parole Gabriel Attal, le 19 mai dernier. Mais sans attendre l'horizon estival, certaines villes ou préfectures ont annoncé ces derniers jours un allègement, voire une levée de l'obligation de porter le masque barrière, en Nouvelle-Aquitaine notamment.

À Arcachon, haut lieu du tourisme balnéaire, le masque n'est plus obligatoire sur l'espace public depuis ce même 19 mai, au vu d'une « nouvelle situation favorable » selon son maire Les Républicains, Yves Foulon. « Tous les Arcachonnais qui ont souhaité être vaccinés le sont à ce jour », s'était-il alors justifié dans un message vidéo à ses administrés. Le masque reste par contre de rigueur dans les lieux clos et aux abords des écoles.

En Charente-Maritime, où le taux d'incidence est l'un des plus bas de France - 47 cas pour 100 000 -, le préfet a prolongé jusqu'au 15 juin le port du masque « dans les espaces publics ». Mais la liste des communes concernées se réduit : seulement une dizaine d'entre elles, notamment sur l'Ile de Ré et La Rochelle, très touristiques.

Dans le Grand Est, le préfet de la Moselle a levé à partir du 19 mai l'obligation du port du masque dans les communes de moins de 2 500 habitants « au regard de l'amélioration notable des indicateurs sanitaires » dans le département.

Le ministre de la Santé pose les limites

D'autres préfectures, dont celles de l'Ardèche et de la Creuse, avaient annoncé elles aussi ces derniers jours que le port du masque pouvait être abandonné en extérieur dans les endroits les moins peuplés, avant de se raviser.

De son côté, le ministre a précisé n'avoir pas demandé aux préfets de lever l'interdiction du port du masque dans l'immédiat. « Je souhaite que nous puissions rapidement proposer aux Français de ne plus être obligés de porter le masque. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus obligé de le porter partout à l'extérieur, au moins dans un premier temps », a précisé le ministre, en soulignant que cette obligation perdurerait dans les endroits en extérieur où la foule est dense.

D'autant qu'une résurgence de la pandémie n'est pas totalement exclue. Antoine Flahaut rappelle « les motifs de préoccupation en ce moment, qui viennent du Royaume-Uni. Il y a ce variant indien, qui fait que le niveau [des contaminations] remonte maintenant et que c’est très préoccupant. Si ce variant se propage en Europe continentale, alors je ne sais pas du tout si l’été sera aussi serein que l’on peut l’espérer. »

