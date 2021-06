Covid: comment détecter le variant indien en France?

Que sait-on sur le variant indien ?

En réalité, il n'y a pas un variant indien, mais trois. Si tous appartiennent au même groupe, il est vrai que l’un fait plus parler de lui que les autres, car il s’est diffusé plus largement. Son profil préoccupe. Il semble bel et bien qu’il soit plus transmissible que le variant dit britannique, qui lui-même était déjà bien plus contagieux que le virus originel. Il aurait donc un avantage compétitif ; au Royaume-Uni, ce mutant indien a détrôné le variant britannique, il est majoritaire désormais parmi les cas recensés, et est à l’origine d’une reprise de l’épidémie. Et c’est comme une impression de déjà vu : l’hiver dernier, c’est le variant britannique qui supplantait rapidement la souche historique, outre-Manche mais aussi dans le reste de l’Europe et ailleurs, provoquant des flambées épidémiques.

Autre motif de préoccupation : l’impact de ce mutant indien sur l’efficacité des vaccins. Celle-ci serait amoindrie après la première dose, selon des données britanniques sur les vaccins AstraZeneca et Pfizer. L’efficacité sur les formes symptomatiques ne serait alors que de 33%. En revanche, elle serait presque entièrement restaurée après la 2e dose. Ce qui pose la question du délai entre les 2 doses, pour les pays qui avaient fait le choix de l’allonger.