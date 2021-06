France: les prises de position de Guillaume Peltier font tanguer une nouvelle fois Les Républicains

En France, le parti Les Républicains est à nouveau secoué en interne. Cette fois, ce sont les propos du numéro 2 du parti de droite qui suscitent des remous. Guillaume Peltier a notamment dit « partager les mêmes convictions » que le maire d’extrême droite de Béziers, Robert Ménard, provoquant la colère d’une large partie des députés Les Républicains ce mardi matin 1er juin lors d’une réunion interne.

Pas question de suivre Guillaume Peltier sur un terrain glissant. La droite ne doit pas se rapprocher de l’extrême droite, une mise au point du chef de file des députés Les Républicains, Damien Abad : « Nous l’avons dit très clairement, c’est un rapprochement que nous ne pouvons cautionner, ni de près ni de loin. Aucune digue ne doit être franchissable avec le RN. Il y a d’ailleurs une cohérence entre nous, il faut qu’on apprenne à jouer collectif. Il y aura d’ailleurs plus de voix et on dira moins de bêtises. »

Intervenu ce mardi matin lors de cette réunion interne, Guillaume Peltier a en partie rétropédalé, notamment sur ces propositions remettant en cause l’État de droit, à la satisfaction du député Florian Di Filippo. « Il y a eu une précision de sa pensée, dit-il. Je pense que sur un plateau télé, on peut parfois se laisser dépasser. Il manquait de précision dans le flot des questions qui s’enchainaient. C’est peut-être ce qui lui est arrivé. Il a mis beaucoup d’eau dans son vin, bien sûr. À partir de là, tout va bien. »

Guillaume Peltier ne sera ni sanctionné, ni exclu du parti. Les Républicains veulent au plus vite mettre la poussière sous le tapis. La désignation rapide d’un candidat à la présidentielle permettra, ils l’espèrent, de clarifier la question de la ligne politique d’un parti en crise.

