Reprise de vols de la France vers l’Algérie: les places dans les avions rares et chères

C'était le grand jour pour les Algériens de France. Ce mardi 1er juin, les premiers vols vers leur pays, interrompus depuis 15 mois par la pandémie, reprenaient. Mais les places dans les avions de la compagnie Air Algérie sont denrée rare. À l'aéroport d'Orly, des Algériens sont venus en nombre dans l'espoir d'obtenir un billet. Si l'on ajoute les contraintes financières qui leur sont imposées, beaucoup se posent des questions sur leur avenir.

« On appelle l’agence. Ca ne répond pas. » Sherifa, accompagnée de sa mère, cherche à joindre Air Algérie depuis la semaine dernière. Chaque jour, c'est le même constat.

Comme beaucoup d’autres Algériens, elle attend devant le terminal d’Orly. Elle a ses bagages, son argent, mais aucune compagnie pour les prendre. Comme cette autre femme, qui n’en peut plus. « J’ai le corps de ma fille qui va partir. Je n’ai même pas trouvé une place pour l’accompagner », dit-elle en pleurs.

Abdalam a la trentaine et se demande où trouver l’argent pour la quarantaine imposée. Il est au chômage depuis le début de la pandémie : « Je suis avec ma femme, deux enfants. J’ai trouvé des billets à 2 800 euros, sans les charges ! C’est très compliqué. Ma mère est très malade ; comment je vais rentrer ? »

Nourredine n’est pas rentré chez lui vers Oran depuis 2019. D’un point de vue sanitaire, il trouve logique d’être mis à l’écart au retour : « On n’a pas le choix, on est obligés. C’est un bien pour nous, et pour l’État aussi. Ca fait travailler les hôtels etc.»

Mais encore faut-il pouvoir rentrer. Aucun d’entre eux n’a réussi à avoir l’avion de 14h ce mardi. Nouvel essai jeudi, le prochain départ pour Alger.

