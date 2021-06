France: près de 20 milliards d'euros supplémentaires dans le budget rectificatif

Bercy maintient sa prévision de croissance de 5% et se dit confiant dans la vigueur de la reprise économique du pays.

Le gouvernement vient de présenter en Conseil des ministres le projet de loi de finances rectificative pour 2021. Après l'avance de 7,2 milliards d’euros décidée en mai, le gouvernement propose au Parlement 14 milliards de crédits supplémentaires pour soutenir les dispositifs d’urgence. Cela va permettre de prolonger les aides financières allouées aux entreprises les plus touchées par la crise sanitaire. C’est la rallonge proposée par l'exécutif en prévision de la sortie progressive du « quoi qu'il en coûte » mis en place par Emmanuel Macron pendant la pandémie.

L'essentiel de ces dépenses va servir à renflouer les soutiens d'urgence, avec notamment 6,4 milliards d'euros pour l'activité partielle, 3,4 milliards d'euros pour le fonds de solidarité et 4 milliards d'euros pour la compensation des exonérations de charges.

Des aides qui vont encore creuser le déficit public

Dans son budget rectificatif, l'exécutif prolonge jusqu'à la fin de l'année l'accès aux prêts garantis par l'État. Il intègre également des mesures déjà annoncées comme les 350 millions d'euros d'indemnisations pour les agriculteurs frappés par l'épisode de gel, ou encore les 100 millions d'euros dédiés au « Pass'Sport » et une enveloppe de 150 millions d'euros supplémentaires pour les étudiants.

Le gouvernement rappelle que c'est beaucoup d'argent et que ces aides doivent se réduire progressivement à mesure de l'amélioration attendue sur le front sanitaire. Ces nouvelles aides vont encore creuser le déficit public qui devrait passer à 9,4% du PIB contre 8,5% prévu, et faire grimper la dette de 115,1% atteints l'an dernier à 117,2% à la fin de l'année. Toutefois, Bercy maintient sa prévision de croissance de 5% et se dit confiant dans la vigueur de la reprise économique du pays.

