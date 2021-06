France: une série d'aménagements pour l'édition 2021 du baccalauréat

À quelques semaines du début des épreuves du baccalauréat, le ministère de l’Éducation nationale a dévoilé ce mercredi 2 juin le déroulement de cet examen emblématique. La version 2021 du bac sera marquée par le contexte sanitaire actuel et par la mise en pratique du grand oral.

L’organisation du baccalauréat est marquée bien évidemment par les mesures sanitaires en vigueur pour lutter contre le Covid-19. Mais un protocole sanitaire strict est prévu pour protéger les élèves et les professeurs.

Pour ce qui est des aménagements pédagogiques, 82% de la note finale découlera des contrôles continus. Et 18% de la philosophie et du grand oral, grande nouveauté du baccalauréat de cette année.

« Pour la philosophie, il y a un certain nombre d’aménagements qui ont été apportés, détaille Édouard Geffray, directeur général de l’enseignement scolaire. Il y aura notamment cette année trois sujets de dissertation au choix, plus le sujet de commentaire composé. Le deuxième aménagement est que pour la philosophie, la meilleure des deux notes entre celle de l’épreuve continue et celle de l’épreuve finale sera retenue, ce qui permet de sécuriser les élèves tout en donnant le meilleur d’eux-mêmes au cours de l’épreuve. Sur le grand oral, le candidat présente deux questions qu’il a préparées au cours de l’année ; le jury en choisit une, il a ensuite dix minutes d’échange avec lui et enfin cinq minutes qui sont tournées vers la suite de son parcours autour de la thématique qu’il a choisie. »

À noter qu’en philosophie, c’est la meilleure note obtenue en contrôle continu qui sera retenue au baccalauréat. Mais, sauf cas de force majeure, tout candidat qui ne se présentera pas à l’épreuve sur cette matière aura un zéro, et c’est cette note qui sera prise en compte.

