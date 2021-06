Près de 300 manifestants à Paris pour une agriculture bio soutenue sur le long terme

Près de 300 manifestants étaient réunis à Paris ce mercredi 2 juin pour dénoncer les arbitrages ministériels sur les subventions aux agriculteurs, jugées insuffisantes pour le maintien de la production en bio. Le ministre de l'Agriculture a récemment présenté ses arbitrages sur la répartition de l'enveloppe française de la future Politique agricole commune (PAC) pour la période 2023-27, elle augmente les subventions à la conversion vers le bio, mais entérine la disparition des aides spécifiques à l'agriculture bio pour les agriculteurs déjà installés. C'est 66% d'aides en moins pour eux par an.

« La bio à poil », c'est le slogan choisi pour cette journée de mobilisation entamée sur les réseaux sociaux avec des photos d'agriculteurs nus. Il y avait quelques téméraires en cette journée très chaude à Paris, d'autres comme Bernard Laffitte, ancien ouvrier agricole, avait choisi un autre accoutrement, « un cercueil, tout simplement, pour symboliser la mort du bio, et aussi de toute une agriculture de qualité ; de tout un foutage de gueule des citoyens ».

Des citoyens qui souhaitent en majorité une alimentation plus bio, avec la disparition des aides spécifiques à ce type d'agriculture. Hélène a fait le calcul pour son frère, agriculteur en Seine-et-Marne, ce sera 17 000 euros par an en moins, ce qui pourrait le faire passer sous le seuil de pauvreté. « C’est l’avenir de nos assiettes, dit-elle, de nos gamins, de nos agriculteurs, des gens qui nous nourrissent. On ne se nourrit pas avec des tracteurs et du béton. Là, on condamne nos agriculteurs à être encore plus pauvres, pas reconnus, alors qu’ils sont les seuls à rendre service à l’environnement, à l’emploi et à notre santé. »

Alors que les négociations sur la nouvelle PAC battent leur plein à Bruxelles, la filière bio espère que sa voix sera entendue et que le ministre de l'Agriculture revoit sa copie.

