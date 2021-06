France: écoute et vieilles pierres, Emmanuel Macron «au contact des Français» dans le Lot

Le président français a entamé dans le Lot une série de déplacements annoncés pour les mois de juin et juillet, pour renouer avec le terrain, prendre le pouls du pays, souffle l'Elysée, alors que se profilent des scrutins régionaux fin juin et surtout une élection présidentielle dans un an. Une tournée avec de nouveaux mots d’ordre : écoute et bienveillance.

Nous sommes dans le village (classé) de Saint-Cirq Lapopie, souvent qualifié de « perle » de la vallée du Lot pour son architecture. Là, comme un docteur qui fait sa tournée des malades, le président vient prendre des nouvelles des Françaises et des Français qui ont vécu plus d’un an de crise sanitaire...

Une heure et demie de déambulation dans un village carte postale, de rencontres avec les habitants, les commerçants et les touristes. Emmanuel Macron déambule d’un pas tranquille et dans une ambiance estivale, rapporte notre envoyé spécial, Anthony Lattier.

Mercredi matin, le conseil de défense sanitaire a décidé d'élargir la vaccination aux jeunes de 12 à 18 ans à partir du 15 juin. Le président s'inquiète, pose des questions, - « ça n'a pas été trop dur cette période ? »- en mode président à l’écoute plutôt que donneur de leçon... « Il faut essayer de voir ce qui a marché pendant la crise et que l'on peut garder »

Emmanuel Macron tâte le terrain, aussi pour faire des choix dans les réformes à venir. Et il l’assure : rien n’est décidé. « Il ne faut pas penser que l'on procède à des réformes dans un pays comme si on avait une liste ou une potion. Je n'ai pas d'idées cachées, un plan de réformes dans la poche que je vais déployer en demandant : est-ce que vous êtes d'accord ? Nous avons, là maintenant, à bâtir les dix prochaines années. Et je pense qu'il ne faut pas le faire en étant enfermé avec simplement des experts. »

C’est là tout l’enjeu de ce tour de France pour le chef de l’Etat : tenter de s’imposer comme le candidat de la relance, de l’avenir alors qu’il est depuis plus d’un an le président de la crise sanitaire. Loin du rouleau compresseur des réformes du début du quinquennat. Emmanuel Macron veut aussi installer l’image d’un président proche des préoccupations des Français, pour mieux coller à leurs attentes dans la perspective de la présidentielle...

Cette reprise de contact avec cette France rurale qu’il a peu vue pendant la crise sanitaire se poursuit ce jeudi avec des échanges avec des habitants de Martel, à la salle des fêtes du village. Martel, autre joyau du Lot, petite cité médiévale dans la vallée de la Dordogne cette fois.

